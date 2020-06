Klart nei til deponiet

Nyheter

MOLDE: Fylkestingets nei til deponiplanene på Raudsand, kom opp da strategiplanen for Møre og Romsdal fylkeskommune ble diskutert tirsdag. Fremskrittspartiets gruppeleder Frank Sve satte fram forslag om at fylkeskommunen må trappe opp arbeidet for å forhindre at det kommer et deponi på Raudsand.