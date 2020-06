Jukserne slipper dobbel straff

Nyheter

MOLDE: – Å stjele andres ideer og tekster, er like mye et atferdsproblem som fusk. Til nå har ikke lærerne hatt mulighet til å stryke elever som har plagiert hele oppgaver. Vi bør sende et signal til elevene om at det er alvorlig å stjele andres tanker, ideer og tekster, sa fylkespolitiker Marit Nerås Krogsæter (Sp) da fylkestinget tirsdag behandlet reglementet for elever i den videregående skoler. Hun støttet Miljøpartiet De Grønne i at reglementet bør skjerpes slik at elever som fusker eller forsøker seg på fusk, kan straffes både med nedsatt atferdskarakter og lav fagkarakter.