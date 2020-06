Nye Veier AS setter Ålesund-Molde nummer én, og vil se på vegprosjektet på nytt

Vegene imellom bygges før fjordkryssingen?

Får Nye Veier AS i oppdrag å bygge veg mellom Ålesund og Molde, er det ikke sikkert at kryssingen av Romsdalsfjorden tas først. Er det mer lønnsomt å bygge vegene mellom fjordkryssingen først, kan det bli utfallet, bekrefter direktør for planlegging, Finn Aasmund Hobbestad.