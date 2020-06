Nyheter

Ambulansehelikopteret skal være på Nesaksla i forbindelse med et helseoppdrag. Brannvesenet er på stedet og bistår helse i oppdraget, bekrefter Møre og Romsdal 110-sentralen.

Åndalsnes Avis har vært i kontakt med politiet, som også bekrefter at det var snakk om et helseoppdrag, og forteller til avisa at de ikke har mer informasjon om saken.