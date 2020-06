Fransk lykke i Isfjorden

Nyheter

For nøyaktig to uker siden syklet samboerparet Tristan Hauff (30) og Marion Le Pontois (31) fra sitt hjem i Hatlenvegen 14 i Isfjorden og til Åndalsnes. Det var en lørdag akkurat som den i dag. Strålende sol og varmt. Det unge franske paret skulle til Åndalsnes for å kjøpe vin, blant annet. Og så returnerte de altså til Isfjorden med ei hestevogn. Null problem for superspreke folk som Tristan og Marion.