Nyheter

Golf-proffene Hovland og Ventura videre til helgespill

De norske golfproffene Viktor Hovland og Kristoffer Ventura spiller i hver sin PGA-turnering lørdag etter at begge klarte cutten fredag. Hovland ligger på delt 47.-plass, med to slag under par så langt, ni slag etter teten i Texas i eliteturneringen der.

Ventura spiller på B-nivå i Korn Ferry-turneringen i Florida, der han deler teten med fire andre, med seks slag under par etter to runder av konkurransen.

Kunstinstallasjonen Roseslottet åpner

Roseslottet ved Frognerseteren i Oslo.er en kunstinstallasjon og et pedagogisk prosjekt som har til formål å fortelle historien om okkupasjonen av Norge i 1940.

Det viser også de grunnleggende prinsippene for demokrati, rettsstat og humanisme som ble satt ut av kraft. Kunstneren Vebjørn Sand lanserte kunstprosjektet i fjor, og det skulle egentlig vært avduket 8. mai på 75-årsjubileet for frigjøringen fra tysk okkupasjon.

Dogepalasset i Venezia åpner

Gondolene i Venezia er allerede på vannet, og lørdag åpner det berømte Dogepalasset på Markusplassen i Venezia for besøkende igjen etter å ha vært stengt på grunn av koronapandemien.

Italia tar igjen imot europeiske turister og håper sommersesongen kan reddes for turistnæringen. Turistnæringen står for 13 prosent – en åttedel – av Italias bruttonasjonalprodukt.

Turistsesongen i Hellas åpner formelt

Statsminister Kyriakos Mitsotakis besøker øya Santorini der han foretar den offisielle åpningen av årets turistsesong etter nedstengningen på grunn av koronapandemien.

Hellas åpner for reisende fra Norge og 28 andre land. De kan ankomme Hellas med direktefly til Aten eller via den nordgreske byen Thessaloniki

Magnus Carlsen i ny sjakkfinale

Magnus Carlsen er klar for første finaledag mot Fabiano Caruana i Clutch Chess International-turneringen i sjakk, etter full kontroll og seier i semifinalen mot Levon Aronian.

Finalen spilles lørdag og søndag, med seks partier per dag.