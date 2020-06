Nyheter

Trehus brenner i Marnardal – politiet mistenker ildspåsettelseI

En eldre trehus som benyttes av en barnevernsinstitusjon, har fått store skader i en brann i Marnardal i Lindesnes kommune natt til lørdag.

Nødetatene fikk melding om brannen klokken 1.36, og da de kom fram var det full overtenning i huset. Ingen er kommet til skade i brannen, opplyser politiet i Agder.

Ras stenger Helgelandstrappa

Helgelandstrappa i Mosjøen i Vefsn kommune i Nordland er stengt etter et ras natt til lørdag. Politiet fikk melding om snø- og steinraset fra et vitne klokken 2.35.

– Vitnet filmet raset fra bil og varslet oss. Det er mye snø der raset startet, men det skal ikke ha nådd helt ned til trappa, sier operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt til NTB.

Brasil med flere covid-19-dødsfall enn Storbritannia

Brasil overtok fredag plassen nest øverst på lista over land med flest dødsfall knyttet til koronavirus i verden, med 41.828, og passerte Storbritannia.

Landet registrerte 909 covid-19-relaterte dødsfall det siste døgnet, med 828.810 bekreftede koronavirustilfeller totalt i befolkningen på 212 millioner.

Forbud mot harde virkemidler i Seattle

En føderal domstol har fredag vedtatt et midlertidig forbud mot bruk av tåregass, pepperspray og sjokkgranater for å splitte opp fredelige demonstrasjoner i Seattle.

Forordningen gjelder i 14 dager og kommer etter at en Black Lives Matter-fraksjon gikk til søksmål mot Seattle-politiet for å sette en stopper for den voldelige framgangsmåten politiet i byen har brukt for å splitte opp ansamlinger av demonstranter den siste tiden.

Argentinas forlenger betalingsfristen

Argentinas regjering har gitt seg selv frist til neste fredag med komme med forslag til ny nedbetalingsplan for utenlandsgjelden, som skulle vært betalt fredag.

Dette er fjerde gang Argentina har fått utsatt fristen for å betale 66 milliarder dollar, tilsvarende 623 milliarder kroner, i gjeld. Forlengelsene av betalingsfristen er forsøk på å få til en bedre avtale med landets kreditorer.