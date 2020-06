Ny kamp om Møreaksen

Nyheter

Hva skal være budskapet fra Møre og Romsdal fylkeskommune inn til Samferdselsdepartementet om ny vegforbindelse mellom Ålesund og Molde? Skal Møreaksen være løsningen for å krysse Romsdalsfjorden, eller skal det åpnes for andre løsninger ved å bare kalle forbindelsen for "fjordkryssing"?