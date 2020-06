Trollstigen åpner til helgen

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Brøytingen av Trollstigen begynte i år mandag 20. april, men stoppet igjen allerede fredag 8. mai, på grunn av snøvær og stor rasfare. To større ras gikk i uke 21, som forårsaket store skader på vegen.

Brøytinga kom i gang igjen siste uka i mai og reparasjonene av skadene er snart over. Støpingen av nye betongkanter under Kjellstadlia og Bispen, der de to største rasene gikk, vil ifølge Roar Roar Vikhagen, byggeleder i samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, skje på fredag

.

Fortsatt uklart om Trollstigen kan åpne til helga – Vi skal ha et møte torsdag formiddag der vi skal finne ut hva vi skal gjøre når det gjelder åpning av Trollstigen, sier Roar Vikhagen i Statens vegvesen.

Etter et møte med geologer torsdag formiddag, ble de enige om at vegen er trygg nok til å kunne åpnes fredag ettermiddag eller lørdag morgen.

– Det hele kommer an på hvordan støping av betongkantene går. Den jobben skal Arvid Gjerde AS ta seg av. Vi ønsker å åpne så fort det er mulig etter at det arbeidet er avsluttet, sier Vikhagen som lover å si ifra noen timer før bommen heves. .

– Blir det fanfare og flaggheising da eller?

– En liten seremoni vil det kanskje bli. Noen skal iallfall komme å låse opp bommen, sier Vikhagen spøkefullt.

Denne saka ble først publisert av Åndalsnes Avis.