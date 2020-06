Torsdag åpner takterrassen på Plassen: – Vi så langtidsvarselet og kastet oss rundt!

Nyheter

For fire år siden kunne Kafé Kurt og daglig leder Freddy Hessvik for første gang ønske velkommen til takterrassen på Plassen. Da varslet de sydenstemning med parasoller, strandstoler, fargerik dekor og strandbar. Det ble veldig populært, og i jazzuka de fire siste årene har folk strømmet til Kafé Kurts takterrasse for å oppleve tropisk stemning på byens tak.