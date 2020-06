– Nå må grensene åpnes

Nyheter

VESTNES: – Tyskland har god kontroll over koronaepidemien, på lik linje med Norge. Derfor mener jeg at man burde åpne opp for turister fra land som Tyskland. Slik situasjonen er i dag, rammer stengte grenser unødvendig hardt. Langs hele norskekysten er det 1000 bransjeaktører som driver med fiskeferie, mange av disse ligger nå med brukket rygg, sier Arve Øverås.