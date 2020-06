Fikk pris for arbeidsmiljøet

Nyheter

Prisen ble delt ut av administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal under en tilstelning ved sjukehuset nylig.

Det er Arbeidsmiljøutvalet for Helse Møre og Romsdal som deler ut prisen og den var i tråd med HMS-utvalgets innstilling, heter det i en melding fra helseforetaket.

– Arbeider målrettet

Dette er begrunnelsen for prisen:

«Medisinsk biokjemi Molde viser i stor grad at det arbeides målrettet med arbeidsmiljø, i samsvar med kriteriene for utdeling av arbeidsmiljøprisen. Utvalget vil spesielt berømme fokuset på melding av avvik og uønskede hendelser. Seksjonen har arbeidet med å fremme bruk av avvikssystemet og synliggjør med dette et ønske om takhøyde og åpenhet for å kunne lære og forbedre praksis. Man kan vise til positive effekter i arbeidsmiljøet som konsekvens. Samarbeid og medvirkning fra ansatte, tillitsvalgte og verneombud er systematisert. Utfordringer med fysisk arbeidsmiljø er søkt løst på tilfredsstillende vis, og arbeidsmiljøet synes godt ivaretatt til tross for utfordringer med fysisk arbeidsmiljø. Dette gjenspeiles også i resultatene fra «ForBedring» som det vises til. Det dokumenteres positive effekter i forbindelse med oppfølging av sykefravær. Fokus på sosialt samspill, fagutvikling og evne til rekruttering indikerer også at kandidaten er en verdig vinner av arbeidsmiljøprisen for 2019.»

I sin tale til seksjonen trakk adm. dir. Øyvind Bakke fram innsatsen til seksjonsleiar Cecilie Eikrem Myklebust og skrøt av henne åpne og inkluderende dialog med ansatte.

– Hun gjennomfører ukentlige allmøter med ansatte med informasjon og hvor avvik tas opp. I tillegg blir det gjennomført månedlige seksjonsråd hvor verneombud og tillitsvalgt er med.

1,4 millioner analyser

Medisinsk Biokjemi Molde har 48 ansatte – det er bioingeniører, merkantilt ansatte, sjukepleier og lege.

Det er døgndrift med hovedoppgave å tilby diagnostiske tjenester. I 2019 ble det utført 1.410.828 analyser og 2.435 tappinger samt utlevert 2.235 blodkomponenter ved avdelinga.

Medisinsk Biokjemi Moldebistår alle avdelinger og poliklinikker på Molde sjukehus, samt legekontorene i distriktet.