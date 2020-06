Disse får fylkeskommunens idrettstipend

Nyheter

Håndballspilleren Ragnhild Valle Dahl er opprinnelig fra Elnesvågen, men spiller nå for topplaget Vipers i Kristiansand. Før det spilte hun to sesonger for Molde HK og ble i 2018/2019 toppscorer og kåret til årets venstre bakspiller i eliteserien.