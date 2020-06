Viktig påminnelse

Nyheter

– Det er vel i seg selv et bevis på at vi fortsatt har en lang vei å gå med å øke kunnskapen og bevisstheten omkring spiseforstyrrelser. Jeg vet ikke om det er spesielt mye uvitenhet knyttet til spiseforstyrrelser, eller om det er en ekstra vanskelig diagnose å forstå. Som fastlege prøver jeg å ivareta mine pasienter best mulig, sier Rashidi.