Rideklubb fikk gave på 50.000 kroner

Begrunnelsen er for pengegaven er «deres banebrytende arbeid med ungdommer», heter det i en pressemelding fra Norsk Tipping.

Tippeselskakpets ungdomspris deles ut som en påskjønnelse til idrettslag som gjør noe ekstra for å beholde ungdommen i idretten. Lagene kan søke om midler opptil 50.000 kroner.

Søknadsperioden er fra 28. mai til 21. juni, og Juniorstyret i Molde Rytterklubb ble hovedvinner i uke 24.

«Klubben legger til rette for egne arrangement for ungdom, og ungdom tilbys også sommerjobber i klubben hvor de kan ta en «lederskole» hvor de over flere år kan læres opp fra å være assistent på sommerleir til senere å bli ledere. Hver eneste sommer kommer studenter hjem for å bidra til rekruttering i klubben. Også dagens daglige leder, Maria Hagen, har vært så heldig å gå denne lederskolen!», skriver Norsk Tipping.