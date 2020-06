Hustadvika testkommune for diabetes 2-prosjekt

Nyheter

Diabetesforbundet, Helseinnovasjonssenteret, NTNU, og Helse Møre og Romsdal er noen av dem som står bak prosjektet Min T2D.

Samarbeidsprosjektet har utviklet et nytt tilbud for personer med diabetes type 2. Med utgangspunkt i personens egne tanker om hva som er viktig og riktig for dem, lages det et opplegg tilpasset den enkeltes behov. Hustadvika kommune er en av pilotkommunene for det nye tilbudet. Nå søkes det etter personer som bor i Møre og Romsdal, er mellom 30 og 70 år, har diabetes type 2, og vil være med å utvikle det nye tilbudet.

– Gjennom brei samhandling, forskning og bruk av nyskapende teknologi ønsker vi å gjøre det enklere for mange å leve med diabetes type 2, sier prosjektleder Mari Mørkeset Sandbakk ved Helseinnovasjonssenteret.

– Vi har gjort innsiktsarbeid som viser at pasienter har behov for mer veiledning om egen sykdom og en mer tilpasset oppfølging enn de får i dag. Mange bor dessuten med lang avstand til helsetilbudene, sier Sandbakk.

Personer som har interesse av å delta om å ta kontakt med Frisklivssentralen i Hustadvika,