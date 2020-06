Godkjente slanket Sjøfronten 2 – kun Frp ville vente

Nyheter

I tillegg til at badeplassen er fjernet, er det gjort tiltak vest for trafikksentralen for å få ned kostnadene. Bakgrunnen er at prosjektet Sjøfronten 2 er gitt en ramme på 175 millioner kroner inkl. mva i økonomiplanen. Løsningen som ble presentert for hovedutvalget 11. februar har en kostnadsramme på 188 millioner kroner inkl. mva og usikkerhet.