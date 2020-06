Nyheter

Ytringsfrihetskommisjonens første møte

Ytringsfrihetskommisjonen holder sitt første fysiske møte tirsdag. Kommisjonen, som ledes av Kjersti Løken Stavrum, skal utrede de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfriheten i Norge.

En rapport skal legges fram for Kulturdepartementet innen utgangen av 2021.

George Floyd begraves

Begravelsen for George Floyd, som ble drept under en pågripelse i Minneapolis 25. mai, starter klokken 17 norsk tid i Houston. Seremonien er privat og kun for den nærmeste familie.

Tusenvis har de siste dagene tatt farvel med Floyd på ulike minneseremonier i USA.

Statsministeren besøker DNT-hytte

Statsminister Erna Solberg (H) besøker DNTs Sæteren gård i Bærum for å se hva som gjøres for å sikre smittevern for nordmenn som skal på fjellferie i sommer.

På grunn av reiserestriksjonene har regjeringen oppmuntret nordmenn til å dra på norgesferie i sommer.

Flyene går til Kypros igjen

Kypros åpner igjen for enkelte flygninger, samtidig som hoteller åpner. Turistindustrien har vært stengt på grunn av pandemien.

Nordmenn er med i den første gruppen turister som Kypros åpner grensen for. Dansker, finner, tyskere og bulgarere er også blant de utvalgte.