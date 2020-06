Snø hindrar vidare leiting etter den sakna Maja Herner i Ørsta

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal politidistrikt melder måndag at dei vil halde fram med søk i fjellterrenget ovanfor Ørsta sentrum. Det står att å søke aktuelle område som enno ligg under snøen, dermed er det usikkert når det konkret vert utført nye søk, skriv politiet i ei pressemelding måndag.

– Der skoen låg og leivningane vart funne er ikkje ulykkesstaden. Det er likevel nærliggande å søke meir i dette området og det må vi vente med, seier politiinspektør/stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt. Området er bratt med flere store steinar som no ligg under snø.

Åtvarar mot å oppsøke området

– Det ligg mykje snø i heile det omfattande fjellområdet og vidare søk må vurderast opp mot sikkerheita for mannskapa som skal delta og tempoet på snøsmeltinga framover. Nye søk skjer så snart dette er forsvarleg. Utanom hjelpemannskap som får oppdrag i organiserte søk, vert det oppmoda om at folk ikkje oppsøker fjellpartiet under Nivane no framover, seier Sætre.

Fjellpartia rundt sjølve Nivane og vestover har vore del av det omfattande leiteområdet ut frå start, men opplysningane som politiet hadde gjorde at dei primære finsøka har vore konsentrert lenger austover i retning Saudehornet. Vidare framover gjer politiet sine vurderingar etter som snøen smeltar i heile fjellområdet der ein har leita sidan 21. november 2018.

Fann levningar

Det var fredag den 5. juni rundt klokka 19.00 fekk politiet varsel frå ein mann om funn av leivningar oppe i terrenget under Nivane i Ørsta. Funnet vart straks knytt til den polske kvinna Maja Herner (25) som har vore sakna etter ein fottur i området sidan hausten 2018.

Same kveld gjekk politiet opp til funnstaden og det vart utført grovsøk i området. Laurdag heldt politiet fram med finsøk saman med politihund og støtte frå Røde Kors Hjelpekorps. Det vart ikkje gjort ytterlegare funn.