Person omkom i brann i Tønsberg

En person er funnet omkommet etter at det oppsto brann i et bygg med flere leiligheter på Sem i Tønsberg. Brannen ble meldt like før klokken 4.

– En person har blitt funnet omkommet i den ene leiligheten. Foreløpig er det ukjent årsak til brannen, opplyser Sørøst politidistrikt.

To alvorlig skadd etter slagsmål i Fredrikstad

To menn i 20-årsalderen ligger på sykehus med alvorlige stikkskader etter en konflikt mellom mange unge menn i Fredrikstad sentrum natt til søndag

To personer er pågrepet av politiet i forbindelse med den ene av de to stikkhendelsene. Politiet ble klar over den andre hendelsen da Kalnes sykehus varslet om en annen pasient med stikkskader.

Tusenvis demonstrerte i USA

Titusenvis av demonstranter strømmet til den amerikanske hovedstaden og andre byer lørdag i nye massemønstringer mot politivold og rasisme i USA.

Myndighetene forventet at så mange som 200.000 mennesker ville delta. Sammen med store støttemarkeringer i andre byer i USA og resten av verden, utgjorde demonstrasjonen trolig den største markeringen hittil i kjølvannet av drapet på George Floyd.

20 flere koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.542 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 20 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 38 tilfeller.

Mexico vil ikke kutte i oljeproduksjonen

Mexico kommer ikke til å forplikte seg til å forlenge kuttet i oljeproduksjonen som oljestormaktene ble enige om lørdag, bekrefter energiminister Rocio Nahle.

Når oljekartellet Opec og samarbeidslandene forlenger produksjonskuttet på nesten 10 millioner fat olje daglig ut juli, står altså Mexico utenfor, skriver Reuters.

Surfer døde etter haiangrep

En hai angrep og drepte en 60 år gammel mann som surfet på østkysten av Australia søndag, opplyser politiet.

Mannen var ute på bølgene ved Salt Beach nær Kingscliff, om lag 800 kilometer nord for Sydney, søndag morgen da haien angrep.