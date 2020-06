Rbnett sender Moldes kamp mot Brann mandag

Nyheter

Mandag klokka 12 spiller Molde treningskamp mot Brann. Lagene møtes i Sogndal og kampen spilles på Fosshaugane. Oppgjøret vises direkte på Rbnett. Romsdals Budstikke har kjøpt rettighetene av Molde Fotballklubb, og sendinga blir et samarbeid med Bergens Tidende og Streambird.

- Dette blir den siste treningskampen i det som blir beskrevet som tidenes lengste sesongoppkjøring. Brann er en attraktiv motstander, og begge lag ønsker nok å spille på seg selvtillit før seriestart. MFK viste i perioder gode takter mot KBK, så det er lov å håpe på en underholdende kamp. Vi ser at det er stor interesse for disse treningskampene, sier redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

BT produserer bildene i Sogndal med studiosending og intervju etter kampslutt. Mats Bøyen er kommentator og Erik Huseklepp ekspertkommentator, mens Carl Henrik Indbjør skal kommentere kampbildene for Rbnetts seere fra studio i Molde.

- Det er positivt at norske mediehus kan samarbeide om slike rettigheter. Denne gangen er det våre kolleger i Bergens Tidende som tar produksjonen, men vi bruker våre faste fotballkommentatorer. Fotball er viktig for våre abonnenter, og ved å samarbeide med mediehusene bidrar klubbene til at mange supportere får tilgang til kampene, sier Loe Welde.

Rundt 4000 abonnenter fulgte Rbnetts sendinger fra Aker stadion i treningskampene mot Sogndal og Kristiansund.