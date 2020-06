Rørte ordføreren til tårer

Nyheter

– Rauma har vi sett og hørt om folk som oppdaga sin seksualitet. De følte de skilte seg ut, turte ikke røpe det, fikk ikke forståelse. De ble møtt med latter og hån, noen med vold. For å finne trygghet, forståelse og tilhørighet flytta de. Jeg blir trist over at det er slik det var og håper det ikke er slik nå, sa Trana og fortalte litt om den inkluderende foreninga han selv styrer, med 118 medlemmer.