Tøff tid i reiselivet

Nyheter

Etter flere måneder med strenge restriksjoner har de fleste norske restauranter og spisesteder igjen åpnet dørene. På godværsdager fylles uteserveringer raskt opp, og omsetningen går riktig veg. Andre dager er det fortsatt veldig stille. Vi kommer nok ikke bort fra at koronasituasjonen har ført til nye bekymringer. Kanskje også varige endringer. I restaurantbransjen har det vært ekstra tøft. Nye tall viser at over 100 spisesteder har gått konkurs siden Norge ble stengt. Det er ventet at det vil bli nye konkurser de kommende ukene.