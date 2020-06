Poteten tar styringa

Nyheter

Hustadvika har fått sitt Røde Kors. Ingen liten sak. For dette er det første lokallaget som er blitt startet i Møre og Romsdal i dette århundre. Forrige gang var i 1994. Og den som skal bygge det opp er nyvalgt styreleder, 48 år gamle Ragnhild Sophie Berthinussen fra Vevang. Etter stiftelsesmøtet for to uker siden har hun tenkt mye på menn. Foreløpig er lokallaget nesten totalt dominert av kvinner.