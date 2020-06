Nyheter

Prinsesse Märtha Louise tar et åpent oppgjør med rasisme

I et innlegg på Instagram forteller prinsesse Märtha Louise om hvordan forholdet til Durek Verrett har gitt henne et krasjkurs i rasisme og hvit undertrykkelse. Hun skriver at hun har tatt sine egne rettigheter som en selvfølge, og aldri satt seg grundig inn i hva rasisme egentlig er fordi hun var komfortabel med tingenes tilstand.

– Jeg er ikke stolt av dette, men innser at jeg må vokse for å forstå denne dype problematikken. Jeg, som en hvit person, må kurse meg selv og gå fra å være en person som er mot rasisme til å bli en antirasist, skriver hun.

Siktelsene opprettholdes i Arbery-saken

Tre hvite menn, blant dem en tidligere politimann, forblir siktet i drapssaken til afroamerikanske Ahmaud Arbery. To av mennene er far og sønn, henholdsvis i 60- og 30-årene.

En lokal politietterforsker som vitnet i rettsmøtet, fortalte at mannen som skjøt Arbery skal ha kalt ham «n-ordet» mens han lå døende på bakken. Gjerningsmannen har hevdet at han skjøt Arbery i selvforsvar, etter å ha forsøkt å gjøre en sivil anholdelse. De tiltalte sier de trodde Arbery sto bak tidligere ran i nabolaget.

Vold med golfkølle i Fredrikstad

To menn og en kvinne er pågrepet av politiet etter at en fjerde mann ble utsatt for vold med en golfkølle i Fredrikstad torsdag kveld. Politiet ble varslet om hendelsen klokka 23.22 via ambulansetjenesten som var tilkalt til en adresse i Ferjestedsveien i Fredrikstad. Der var en mann i 30-årene blitt utsatt for vold og flere personer løp fra stedet og stakk av i en bil.

– En mann var blitt utsatt for vold og det er en golfkølle som er blitt brukt. Han var påført flere åpne kutt i hodet og mulig brudd i en arm og er kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen i Øst politidistrikt til NTB.

Brasil med flere koronadødsfall enn Italia

Tallet på koronarelaterte dødsfall i Brasil overstiger 34.000. Brasil passerer dermed Italia, og er nå landet med tredje flest koronadødsfall i verden. Det søramerikanske landet rapporterte ny rekord i daglige koronarelaterte dødsfall torsdag med 1.473 døde det siste døgnet.

Det samlede antall døde er nå 34.021, og bare USA og Storbritannia har flere rapporterte koronadødsfall. Tallet på smittede i Brasil har steget til 614.941, opplyser helsedepartementet i landet, og det er kun USA som har flere smittetilfeller.

8.504 registrerte koronatilfeller i Norge – opp 27

Det var ved midnatt registrert 8.504 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på 27 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 49 tilfeller.