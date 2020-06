Tore i kollisjon på oppkjøringen

Nyheter

(DRIVA.NO) – Jeg så denne andre bilen og trodde han kom til å stoppe. Men det gjorde han ikke. I stedet kjørte han rett inn i min bil, forklarer sunndalingen til VG. 18-åringen ble påkjørt av en annen bil mens han sjøl blinket inn til venstre på fylkesvegen heime på Sunndalsøra. Det endte til alt hell ikke med noen personskade, men både ambulanse, legevakt og politi rykket ut til stedet.

– Det er litt trist at jeg ikke fikk gjennomført førerprøven, men jeg er klar igjen neste uke., legger sunndalingen, som nylig ble nummer to i Idol, til overfor VG. Ettersom bilen ikke var i forsvarlig stand lenger, måtte oppkjøringen avbrytes. Ulykken var ikke Tores feil. 18-åringen forteller at han fikk god oppfølging av kjørelæreren, som selv ikke var med i bilen, men som var i nærheten av ulykkesstedet og dro dit.

Kjørelærer Ida Albertsen ved Trafikkskolen i Surnadal bekrefter hendelsen overfor VG. Hun sier Tore gjorde alt riktig, og at hun sørget for at han kom seg inn i en annen bil litt etterpå, så han fikk kjørt mer.

– Vi tok en liten runde for å få løst opp i psyken, sier hun.

Denne saka ble først publisert av Driva.