Frp fremmer mistillit mot fylkesrådmannen

Frp sin fylkestingsgruppe har sendt over mistillitsforslaget til behandling i fylkestinget. Mailen er også sendt Romsdals Budstikke og andre mediehus.

I mailen skriver de at de ikke kan akseptere hvordan fylkesrådmannens saksbehandling av store og viktige saker er blitt håndtert.

Frp-representantene trekker fram det de mener er uryddig og mangelfull saksbehandling ved utbygging av Nordøyvegen "som medførte at administrasjonen synliggjorde en «regnefeil» på hele 1,2 milliard kr", skriver Frp-gruppa.

Det kritiseres at fylkesrådmannen har lagt frem «dommedagsspådommer» for Møre og Romsdal fylkeskommune sin økonomiske situasjon.

Dette skriver de:

"Fyrst vart fylkesrådmannen sine anslag på framtidige underskot og underdekningen i den fylkeskommunale økonomien, hevda med bakgrunn i Nordøyvegen, på årleg ca 250 mill kr som etter nyttår i 2019 vart redusert til 120 mill kr.

Dette vart grunnlaget for at det måtte kuttast i drifta for 2020, slik at fylket skulle gå i overskot , å unngå underskot i drifta, hevda fylkesrådmannen med tyngde ved fleire anledningar.

Ut over året 2019 vart der ved fleire anledningar understreka av fylkesrådmannen nødvendigheita av omstilling. Prosjektet «omstilling 2020 vart gjennomført, som eit prosjekt som skulle sørge for at ein skulle «kutte» minst 120 mill kr i drifta.

Det vart også omtalt frykt for at resultatet i drifta for 2019 ville få fleire titals mill kr i meirforbruk, noko som styrka grunnlaget til det politiske fleirtalet for å kutte dramatisk i drifta.

Sak om omstilling 2020 kom før behandling av budsjett og økonomiplan for 2020 hausten 2019, og førte til ei omfattande og dramatisk sak i det politiske miljøet, der fleirtalet inkl Høgre kutta betydeleg i fylkeskommunen sitt tjenestetilbud,

«Dette med svært store protestar frå både innbyggjarar, næringslivet og opposisjonspartia i fylkeskommunen»

Fleirtalet i fylkestinget inkl Høgre, vedtok omfattande kutt i tjenesteproduksjonen for budsjett 2020 og økonomiplanen, der spesielt kutt med heile 34 mill kr på utdanningssektoren medførte betydelige negative konsekvensar, som også grundige vart synliggjort av både Lektorlaget, Utdanningsforbundet og lærarlaget.

«Ca ein mnd og 15 dagar etter budsjettbehandlingen i fylkestinget desember 2019, legg fylkesrådmannen fram rekneskapen for 2019, som viser eit økonomisk grunnlag som slett ikkje er i underskot, men derimot «tidenes største overskot» med heile 313,5 mill kr»

Berre utdanningssektoren aleine hadde eit overskot på heile 54 mill kr. Kutta i denne sektoren blei nedlegging av blant anna den vidaregåande skulen i Vanylven samt yrkesfag linjer som vart satt i eit alvorleg og svært merkeleg lys.

Det høyrer med til historia at fleirtalet politisk i fylket var på Stortinget same dagen som rekneskapen vart lagt fram for fylkeskommunen, for å framføre sin kamp mot ei «sveltefora fylkeskommune».

Ein sekvens som fortona seg meir eller mindre som effekten av fleire «torpedoar midtskips» overfor Møre og Romsdal fylke sitt omdøme, då fylkeskommunen i Møre og Romsdal framstod som svært så velfødd med eit av landets beste driftsresultat for ei fylkeskommune."

– Ikke beklaget

Frp-gruppa hevder også at fylkesrådmannen ikke har tatt seriøst ansvar med sjølvkritikk, eller beklaget overfor fylkestinget. Det blir etter dette reagert på at økonomisjefen i fylket har «gått på dagen» og at fylkesrådmannen ikke ønsker å informere om det finnes sluttpakke.

Frp-politikerne mener de fleste forstår at noen både skal og må ta ansvaret når det "bommes" i den størrelsesorden det har vært gjort i fylkeskommunens økonomi.

Den siste saka det rettes kritikk mot er nedlegging av fylkestannlege i Stranda og flytte denne til Sykkylven for å spare penger.

"Fylkesrådmannen kjem no med eiga sak, der fadesa med plassering av ny fylkestannklinikk i Sykkylven, skal «repareres» ved å nytte nye lånemidlar på heile -12,5 million kr", slriv Frp-ruppa.

"Begeret er fullt, overfylt og fylkestingsgruppa til Møre og Romsdal FrP kan ikkje gjere anna enn å uttrykke mistillit til fylkesrådmannen, og ber fylkestinget behandle denne saka der etter", avslutter de. Mailen er underskrevet av Frank Sve, Anne Marie Fiksdal, Geir Stenseth, Håkon Strand, Gunnhild Meringdal, Jan Steinar Engeli Johansen, Roger Bach og Hans Olav Myklebust.

