Drømmestart for uteserveringa på Sjøfronten: – Utrolig kjekt å se så mange folk!

Nyheter

Fredag 22. mai var det offisiell åpning av den nye uteserveringa til Køl på Sjøfronten. Da hadde sola endelig meldt sin ankomst i Molde. Men sommertemperaturene kom for alvor helga etter, i pinsehelga. De ansatte hos Køl hadde forventet at det kom folk, men de hadde ikke forventet at det skulle komme så mange.