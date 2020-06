Nyheter

Demonstranter trosset portforbud

Tross portforbud, samlet det seg i natt hundrevis av demonstranter utenfor Det hvite hus i Washington. Da portforbudet trådte i kraft klokka 19 lokal tid, knelte demonstrantene, og ropte «slik ser demokrati ut» og «vi flytter oss ikke».

Forsvarsminister Mark Esper har bedt delstater sende deler av nasjonalgarden til Washington D.C. for å holde vakt. Flere guvernører har nektet å gjøre det.

Rent bord for Trump og Biden

Donald Trump og Joe Biden vant som ventet alle sine primærvalg tirsdag, og Biden er med det ett steg nærmere å sikre seg de 1.991 delegatene han trenger for å bli utpekt som Demokratenes presidentkandidat på sommerens landsmøte.

Biden vant Indiana, Pennsylvania, Maryland, Rhode Island, South Dakota, Mexico og Montana. Resultatene fra District of Columbia er foreløpig uklare.

Ny smittetopp kan koste Oslo 1,6 milliarder kroner

En beregning over kostnadene til å teste og spore smitte dersom en nytt utbrudd av koronavirus skulle oppstå i Oslo, viser en regning på hele 1,6 milliarder, skriver Aftenposten.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier han forstår at det blir dyrt med testing og sporing av ny smitte, men sier det likevel vil være bedre enn å stenge ned hele samfunnet på nytt.

Kina holdt tilbake koronainformasjon

Dokumenter som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til, viser at Kina i januar ikke ga Verdens helseorganisasjon WHO tilgang til nødvendig informasjon for å bremse spredningen av koronaviruset.

Tross lovord fra organisasjonen om Kinas gode jobb med å bekjempe viruset, var det irritasjon på bakrommet i WHO. Årsaken til den forsinkede delingen av informasjonen skal være streng informasjonskontroll i det kinesiske helsevesenet.

8.455 registrerte smittetilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.455 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet.

Dette er en økning på ni tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 15 tilfeller. 237 dødsfall er registrert som følge av covid-19.