Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal melder på Twitter om trafikkulykke i Bud tirsdag kveld.

Det er meldt om at det var en person i bilen.

Bilen ligger utenfor veibanen og det skal være store skader på kjøretøyet.

Det er ukjent skadegrad på personen, meldte politiet like etter kl 1930 .

Nødetatene, inkludert luftambulanse, er fremme på stedet.

Veitrafikksentralen meldte at Fv 6060 var stengt like nordøst for Bud etter trafikkulykka. Ca kl 20 tirsdag kveld blir det opplyst at vegen er åpnet igjen.

Ca kl 1950 melder politiet at fører av bilen er sjekket av helsepersonell på stedet.

Det er foreløpig ikke meldt om alvorlig skade, men føreren blir flydd av luftambulanse til Molde sjukehus for undersøkelser.