Kjøligste mai siden 1997

Mai ble en kald måned i store deler av landet. Flere steder i Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestland og Nordland endte med temperaturer opptil tre grader kaldere enn normalt i snitt for måneden. Flere stasjoner i Møre og Romsdal og Trøndelag fikk også opptil tre ganger den normale nedbørsmengden, melder meteorologisk institutt.

Månedstemperaturen for hele landet lå 1,1 grad under normalen. Det blir dermed den kaldeste mai siden 1997.

Noen stasjoner lengst øst i Troms og Finnmark var 1,5 til 2 grader varmere enn normalt. Månedsnedbøren for hele landet var 10 prosent mer enn det som er normalt for mai måned. Et par stasjoner i Innlandet og Viken fikk under 25 % av normal nedbørsmengde.