Nyheter

Drapssiktet mann fra Sotra framstilles for fengsling

Mannen i 20-årene som er siktet for å ha drept sin egen mor i en bolig på Sotra utenfor Bergen, framstilles mandag for varetektsfengsling i Bergen tingrett klokka 10.

Sønnen satt søndag i et fem timer langt avhør hos politiet. Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

Delvis gjenåpning i Storbritannia

Storbritannia ventes å lempe på noen smitteverntiltak mandag. I England er det delvis gjenåpning av skolene og barnehagene og myndighetene også gitt tommel opp for nasjonal idrett bak lukkede dører fra mandag 1. juni.

Grupper på opptil seks personer kan være sammen utendørs, men med to meters avstand.

Moskva letter på koronarestriksjonene

Restriksjonen i den russiske hovedstaden lempes mandag til tross for at Russland har det tredje høyeste antallet smittede i verden. Moskva med sine 12 millioner innbyggere har vært episenteret for utbruddet i Russland, og oppmykningen mandag kommer etter at president Vladimir Putin kunngjorde at epidemien i landet har passert toppen.

Det betyr at kjøpesentre og parker åpner etter å ha vært stengt siden 30. mars.

SAS gjenopptar flygninger

Flyselskapet gjenopptar flere internasjonale flygninger som ble lagt ned som følge av koronapandemien. Fra Norge vil det være mulig å reise med SAS til København fra Bergen og Stavanger. Fra Stavanger vil det også være mulig å reise til Aberdeen.

Fra København vil det i tillegg være mulig å fly til Amsterdam.

Oljeproduksjonen kuttes

Saudi-Arabia skal etter planen kutte oljeproduksjonen med 1 millioner fat dagen i et forsøk på å få opp prisen. Tiltaket vil føre til at verdens største oljeeksportør dermed har redusert sin produksjon til 7,5 millioner fat olje om dagen,

På tross av store kutt har oljeprisene holdt seg svært lave som følge av manglende etterspørsel på grunn av koronakrisen.