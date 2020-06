Nyheter

TV 2 i svart for 480.000 Get-kunder fra midnatt

Det ble ikke enighet om en ny avtale mellom Get og TV 2 innen fristen midnatt søndag. Dermed har 480.000 Get-kunder mistet TV2s kanaler.

Avtalen som reforhandles, regulerer hvor mye Telia-eide Get skal betale for TV 2s kanaler, slik at de kan legge kanalene i pakkene som de selger til sine kunder.

Branner og tåregass utenfor Det hvite hus

Politiet har skutt tåregass mot demonstranter som har samlet seg utenfor Det hvite hus i Washington. Det meldes også flere branner i området. Det er sjette kveld på rad med landsdekkende protester etter at George Floyds døde etter å ha blitt pågrepet i Minneapolis forrige mandag.

En time før portforbudet trådte i kraft i Washington D.C. klokken 23.00 lokal tid, brukte politiet tåregass til å spre de mer enn tusen demonstrantene.

Over én million smittede i Latin-Amerika og Karibia

Mer enn én million mennesker er smittet av koronavirus i Latin-Amerika og Karibia, halvparten av dem i Brasil, viser enn opptelling fra nyhetsbyrået AFP.

Så mange som 514.849 av tilfellene er registrert i Brasil, og bare USA, Storbritannia og Italia har flere koronarelaterte dødsfall enn Brasil.

8.440 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.440 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på tre tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 15 tilfeller.

I alt 28 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var søndag registrert 236 døde som følge av sykdommen.

Mann til sykehus etter brannmelding i Hønefoss

En mann i 60-årene er fløyet til Ullevål sykehus etter at det oppsto kraftig røykutvikling i en enebolig i Hønefoss natt til mandag. Det skal være tre boenheter i boligen med totalt fire beboere.

Politiet sier til NTB at det er for tidlig å konkludere med årsaken til den kraftige røykutviklingen, men at spor på stedet kan tyde på at det er skjedd i forbindelse med matlaging.