Nyheter

Død person funnet på Sotra – én siktet for drap



Politiet ble klokken 20.37 lørdag kveld varslet av vitner på stedet om at en person var funnet død i en bolig på Brattholmen på Sotra. Like etter klokken 21 ble en person pågrepet og siktet for drap.

Politiet sier de har en formening om hvem avdøde er, men ønsker ikke å gå ut med kjønn eller alder. De ønsker heller ikke å gi opplysninger om siktede. Politiet vil holde en pressekonferanse på politihuset i Bergen søndag.

Demonstrasjoner og opptøyer i minst 30 byer i USA

Guvernørene i seks delstater har lørdag beordret full mobilisering av nasjonalgarden og utplassert tusenvis av soldater. I minst 12 storbyer er det portforbud.

Skjebnen til George Floyd, som døde mandag etter å ha blitt utsatt for en svært hardhendt pågripelse, har satt sinnene i kok over hele USA, og i blant annet New York og Los Angeles gikk store fredelige demonstrasjoner over til mer ampre tilstander mellom deltakere og politi.

Nasjonalgarden kalt inn for å beskytte Det hvite hus

Nasjonalgarden i USA er kalt inn for å bistå politiet og sikkerhetstjenesten i å beskytte Det hvite hus, der det er store demonstrasjoner utenfor lørdag kveld.

Det er nasjonalgardens avdeling i hovedstadsområdet District of Columbia som melder det på Facebook lørdag. Soldatene har tatt oppstilling rundt Det hvite hus.

Trump vil utsette G7-møtet til høsten

President Donald Trump sier han vil vente med G7-møtet sitt til høsten, og vil også invitere Australia, India, Russland og Sør-Korea, i tillegg til G7-landene Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA.

– Jeg føler ikke at det som er G7 tilstrekkelig representerer det som skjer i verden. Det er en veldig utdatert gruppe land, sier Trump.

Portene til al-Aqsa-moskeen i Jerusalem åpnes

Troende ble søndag sett på vei inn på området til al-Aqsa-moskeen i Jerusalem, som har vært stengt siden søndag 15. mars på grunn av koronaviruset. Det er en av AFPs journalister på stedet som natt til søndag melder at troende er observert på vi inn til moskeen, etter at portene har vært stengt i over to måneder.

Al-Aqsa er den muslimske verdens tredje helligste helligdom, og det er uhyre sjelden at den er stengt.

Paven ber om slutt på fattigdomspandemi

Pave Frans ber om mer likestilte og rettferdige samfunn i verden etter koronapandemien, og oppfordrer folk i en videotale i anledning pinsen til å gjøre noe med «fattigdomspandemien».

Han omtalte koronapandemien som en av de store prøvelsene menneskeheten utsettes for, og poengterte at slike prøvelser gjør at man kommer ut i den andre enden som en bedre eller dårligere person.