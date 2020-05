Nyheter

Sakte men sikkert, i takt med stigende vårtemperatur, kryper vi ut av hjemmekontorbobla. Samfunnet våkner forsiktig til liv igjen, bobla er i ferd med å sprekke.

For ei boble har det virkelig vært. I to måneder har jeg, og mange med meg, sittet i egen bolig og gjort alt av arbeid og møtevirksomhet på ulike digitale plattformer. Fritidsaktivitetene har begrenset seg til puslespill (den karrieren er forøvrig avsluttet), meget kortreiste «toppturer» og en hel del timer i sofaen med serier av ymse kvalitet på tv-skjermen. Dørstokkmila er blitt lengre enn lang, og den pensjonerte joggebuksa har hatt ny storhetstid.

I samtale med mine venninner har jeg hevdet at jeg sannsynligvis ikke er så ekstremt sosial som jeg hadde trodd, jeg har jo trivdes med dette opplegget, ting har gått greit. En av mine venninner, som tilfeldigvis er psykolog, sa det muligens handlet mer om å trives i eget selskap. Hun mente jeg absolutt var av den sosiale typen. For egen del har jeg da tenkt over det å trives så godt og tilbringe så mye tid i eget selskap, og den mulige faren for at man da etter hvert begynner å utvikle en del mer eller mindre sjarmerende særheter. Erkjennelsen om at alenetilværelsen muligens ikke er sunt i lengden kom sigende over meg.

Blant annet kan det jo nevnes at konseptet kapselgarderobe fungerer helt fint i en situasjon der hjemmekontor er malen og de sosiale møteplassene er flyttet på nett. Imidlertid skiller innholdet i korona-kapselen seg litt ut fra en normal kapsel bl.a. i den betydning av at antall plagg er betydelig redusert, fra 33 til nærmere 5. Det er ikke behov for den store variasjonen når den daglige reiseruten i all hovedsak består av ei trapp mellom kjeller og kjøkken. Forbruket av sminke og parfyme har også vært tilnærmet null i perioden, og hårfrisyrene har helt klart ikke vært fresht og av siste mote. Hinnen til min korona-boble har vært rimelig tykk.

Så åpnet byens spisesteder igjen, og sammen med to av mine nærmeste venninner møttes vi til middag og en sosial kveld. Gud hjelpe det var godt å møtes fysisk igjen! Teams, Google duo, Zoom og FaceTime er absolutt gode hjelpemidler når alternativet er å ikke treffes, men et digitalt møtested kan aldri slå et møte rundt et bord på en koselig restaurant. Skravla gikk og kvelden var over før vi ante ordet av det.

Anbefalingene om hjemmekontor begynte å bli litt mildere. Noen forlangte, noen oppfordret og noen inviterte til tilbakekomst. For mitt vedkommende var det på tide å pakke sammen kjellerkontoret og bevege meg til høgskolen igjen hvor hev-senk pulten står og hvor internettilgangen er både litt raskere og mer stabilt. Sunt for både fysisk og psykisk helse.

Som et utpreget B-menneske har hjemmekontor den helt klare fordelen at man kan sove litt lengre om morgenen. Jeg var litt spent på forhånd om arbeidsdagen kom til å bli betydelig forskjøvet, men heldigvis gikk det greit å komme inn i en fornuftig rutine. Litt kjipt var det å begynne å stå opp før kl 7 igjen for å smøre matpakke og bruke tid på transport. Men, når en først er ute av bobla, da ser en hvor mye man har savnet det normale. For selv om det har blitt mange og lange prater på telefon med kollegaer, det er noe annet å være sammen over en kopp kaffe.

Og når en beveger seg ut av bobla begynner man å savne enda mer av de tingene man er vant til. Noen tilbud er åpnet igjen, mens andre fortsatt må holde stengt. For en som led under omvendt tidsklemme før Koronaen slo til har det blitt i overkant mye Netflix de siste månedene. For tid har vi hatt mer av nok av i denne perioden. Spart tid på å reise til og fra jobb har i all hovedsak gitt mer tid til søvn, men ikke har vi brukt tid til å reise til og fra ulike møter, eller til og fra aktiviteter til barna. Fra å være innom matbutikken på daglig basis har handlinga gått over til en ukentlig storhandel. Og siden treningssentrene er stengte har den fysiske aktiviteten i all hovedsak foregått i hjemmet eller i umiddelbar nærhet, også det tidsbesparende. Synd man ikke kan ta vare på all denne sparte tiden til tøffere tider.

Når det nå endelig åpnes opp litt her og der, da kribler det etter å komme i gang med både det ene og andre, bruke tiden til noe litt mer fornuftig og moro enn tv-titting. Solen hilser på og energien bobler. Nye hobbyer skal testes ut, garderoben skal gjennomgås og gjøres klar for en suveren sommer og det føles ganske greit å bruke litt tid foran speilet før jeg tar turen på kontoret og treffer kollegaene igjen. Venninnetreffene skal flyttes ut av egen stue og inn til sentrum, jeg er klar for nye sprell og eventyr.

Mer og mer av samfunnet vil nå åpnes framover. Er vi flinke og tar hensyn, fortsetter å følge helsemyndighetene råd om smittevern og tar litt ekstra forholdsregler så blir det forhåpentligvis både vaksendisko, konserter og åpne treningssenter snart. Inntil da begrenser vi omgangen med nye kohorter og holder sosial distanse på en meter - med ei flaske sprit i baklomma.

Hege Karina Bøe er økonomi- og personalansvarlig i SiMolde og Kvinnekontakt i Molde Arbeiderparti.