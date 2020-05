Rundebordskonferansen i Molde avlyses

Nyheter

Gassknutepunkt Nyhamna sin Rundebordskonferanse skulle feiret ti år i år, men avlyses som følge av usikkerheten rundt koronasituasjonen og en nedskalert Moldejazz, har arrangøren valgt å avlyse årets konferanse.

– Årets program var mer aktuelt enn noen gang, og det er derfor med tungt hjerte at arrangørene må avlyse årets Rundebordskonferanse. Vi hadde spesielt sett fram til innlegget fra EUs ambassadør til Norge Thierry Béchet . Etter planen skulle ha gi en oppdatering om energisituasjonen i Europa og behovet for norsk gass i EU, sier daglig leder i Romsdal Regionråd Alf Reistad.

Arrangørene har allerede startet planleggingen av Rundebordskonferansen 2021.

- Det er et klart signal fra næringen at man ønsker å videreføre Rundebordskonferansen som en sentral møteplass. Det er derfor med glede vi registrerer at årets foredragsholdere allerede har gitt positive signaler om å delta under neste års Rundebordskonferansen, sier Reistad.