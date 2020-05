Nå åpner Seilet og Alexandra dørene igjen

Nyheter

Fredag kom det pressemelding fra Scandic om at kjeden gjenåpner 50 hoteller i Norge. De skriver at situasjonen fremdeles er krevende for Scandic Norge, men at de åpner opp i takt med at det norske samfunnet gradvis åpner opp igjen.

Hotellsjef hos Scandic Seilet og Scandic Alexandra i Molde, Vanja Braute, opplyser til Rbnett at de to hotellene straks gjenåpnes. Seilet er først ut, og åpner dørene mandag 8. juni. Alexandra åpner mandag 15. juni.

– Vi gleder oss stort til å ønske gjester og ansatte tilbake, sier Braute.

I pressemeldinga fra hotellkjeden står det at de har stort fokus på sikkerhet.

- Sikkerheten til våre gjester og ansatte er det aller viktigste når vi nå åpner opp igjen. Vi har etablert gode rutiner i tråd med det myndighetene har anbefalt, de ansatte vil få god opplæring og vi gir gjestene informasjon om våre rutiner både før og under oppholdet, sier fungerende administrerende direktør i Scandic Norge, Asle Prestegard via pressemelding.

Fokuset på sikkerhet har ført til noen tilpasninger av hotellopplevelsen. Treningsrommene vil dessverre være stengt i sommer, og noen steder vil dette også være tilfelle for enkelte restauranter. Buffet er det fremdeles midlertidig forbud mot, og den blir erstattet av en frokosttallerken samt en varmmatstasjon.