Nyheter

Regjeringen vil støtte bedrifter for å ta tilbake permitterte

Regjeringen vil klokka 12 legge fram en støttepakke som går ut på å innføre lønnstilskudd for å belønne bedrifter, stiftelser og frivillige organisasjoner som tar tilbake permitterte.

Støtten skal gis til bedrifter som henter tilbake ansatte som var registrert som permittert hos Nav 28. mai når de ansatte er sysselsatt i bedriften per 31. august. De ansatte må tilbake i en minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen, og bedriftene får ikke støtte hvis de permitterer ansatte på nytt i ordningens levetid.

Krisepakke til museene legges fram

Regjeringen legger fram en krisepakke til museer der offentlig støtte utgjør mer enn 60 prosent av inntektene, blir lansert fredag.

Museer flere steder i landet har varslet at de står i fare for konkurs dersom ikke de får støtte til å komme seg gjennom året hvor antallet utenlandske turister trolig blir svært lavt.

Debatt om FNs sikkerhetsråd

Om drøyt tre uker blir det klart om Norge sikrer seg en plass i FNs sikkerhetsråd. Rivalene er Canada og Irland, og fredag stiller alle tre landene til debatt i New York.

Det er sammenslutningen av FN-forbund (WUFNA) som organiserer debatten og kandidathøring for Canada, Irland og Norge i New York. Det er satt av to timer til debatten fra 16.30-18.30 norsk tid. Sist gang Norge var medlem i FNs sikkerhetsråd var i 2001–2002.

EUs utenriksministre møtes

Utenriksministrene i EU-landene kommer til å diskutere Kina og den nylig vedtatte sikkerhetsloven i Hongkong når de møtes digitalt fredag.

For en uke siden, etter at loven var lagt fram, men ikke vedtatt, hadde EUs utenrikssjef Josep Borrell samtaler med for EU-landene om saken, og la deretter fram en kunngjøring der EU ber om at den store graden av selvstyre i Hongkong bevares.

Virusrammede India legger fram tall over økonomiske vekst

Samtidig med at India registrerer flere tusen nye koronatilfeller daglig, og landet sliter med en hetebølge og den verste gresshoppeinvasjonen på flere tiår, skal tall for veksten i første kvartal legges fram.

Analytikere venter en framgang i vekten av BNP på 2,1 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, noe som vil være den svakeste framgangen siden 2012. Videre ventes det at veksten er blitt kraftig bremset i inneværende kvartal av alle omstendighetene som preger landet.

Drapssiktet vil godta fengsling

En mann i 40-årene har sagt at han fredag vil samtykke til varetektsfengsling etter å ha blitt siktet for drap på en mann i 30-årene, funnet i en bil i Nittedal torsdag.

Siktede satt torsdag kveld i avhør hos politiet. Han skal framstilles for varetekt fredag, og vil ifølge hans forsvarer Cato Johannesen samtykke til varetekt.