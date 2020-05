Nyheter

Nasjonalgarden settes inn i Minneapolis og St. Paul

Guvernøren i Minnesota har erklært unntakstilstand og setter inn nasjonalgarden for å håndtere demonstrasjonene etter at en mann døde under en pågripelse.

Torsdag var det nye demonstrasjoner i sentrum av Minneapolis og nabobyen St. Paul, dagen etter at det oppsto voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter, som satte fyr på biler og bygninger.

8.411 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.411 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 10 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 28 tilfeller.

I alt 36 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var torsdag registrert 236 døde som følge av sykdommen.

Zuckerberg mener sosiale medier ikke bør vokte sannheten

Facebook-sjef Mark Zuckerberg sier store sosiale medier-selskaper ikke bør opptre som portvoktere for det politiske ordskiftet på nett. Uttalelsen kommer etter at USAs president Donald Trump gjennom en presidentordre truer med å regulere sosiale medier og viser en klar forskjell på selskapene Facebook og Twitter.

Det var sistnevntes merking av to Trump-meldinger som villedende som førte til forargelse hos den amerikanske presidenten.

Storbritannia vurderer statsborgerskap til borgere i Hongkong

Den britiske regjeringen ser på muligheten for å gi 300.000 borgere i Hongkong britisk statsborgerskap, opplyser utenriksminister Dominic Raab i Storbritannia, ifølge avisen Financial Times.

Tilbudet kommer som en reaksjon på at Kina vil innføre en omstridt nasjonal sikkerhetslov i Hongkong og står ved lag til Kina trekker planene.

Flere evakuert etter brann i rekkehus i Florø

Et rekkehus i Florø måtte evakueres da det brant i tak og vegger i andre etasje natt til fredag. Brannen ble slukket, men to leiligheter er ubeboelige. Politiet fikk melding om brannen i rekkehuset i Florø i Kinn kommune klokka 2, der det brant i to leiligheter i 2. etasje.

Hele bygningen ble evakuert.