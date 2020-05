Nyheter

Trump kommer med egen presidentordre om sosiale medier

President Donald Trump vil torsdag signere en egen presidentordre om sosiale medier, opplyser Det hvite hus. Det er ikke kjent hva innholdet i loven vil være.

President Donald Trump er rasende over at Twitter for første gang har merket to av meldingene hans som villedende etter at han tirsdag tvitret at stemmegivning per post ville føre til valgfusk. Twitter la til en lenke til fakta som viser det motsatte.

Norges Bank legger fram Nicolai Tangens arbeidsavtale

Norges Bank vil torsdag presentere arbeidsavtalen til Nicolai Tangen, som er ansatt som ny sjef for oljefondet. Arbeidsavtalen blir presentert på en pressekonferanse i Norges Banks lokaler i Oslo klokken 12.

Der vil Nicolai Tangen selv være til stede, i tillegg til sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.

Barn rammes av koronapandemien

En ny rapport fra Unicef og Redd Barna torsdag viser at det kan bli 86 millioner nye barn i lavinntektsfamilier i år, som følge av koronautbruddet. Uten koronautbruddet regner de to organisasjonene med at 586 millioner barn ville ha levd i lavinntektsfamilier ved utgangen av 2020.

Nå regner en med en økning på 15 prosent til 672 millioner. Ifølge rapporten kan enkelte land i Europa og Sentral-Asia få en økning på opp mot 44 prosent i barnefattigdom.

SAS og Norwegian kommer med foreløpige resultater

Konsernsjef Rikard Gustafson i SAS holder en egen webcast for finansbransjen og medier når han legger fram delårsrapport for perioden fra 1. februar til 30. april klokka 10. Også Norwegian kommer med oppdatering om resultat, men har på grunn av koronasituasjonen droppet den vanlige pressekonferansen og sender ut en orientering via Oslo Børs.

Begge selskapene er i høyeste grad berørt av pandemien, noe som vil prege de økonomiske resultatene. Onsdag forlenget Samferdselsdepartementet sine avtaler med SAS, Widerøe og Norwegian om et minimumstilbud for flyruter i nok en måned.

Folkekongressen i Kina stemmer over omstridt Hongkong-lov

Folkekongressen i Kina avsluttes. Delegatene skal stemme over forslaget om den omstridte sikkerhetsloven for Hongkong.

De siste dagene har det vært demonstrasjoner i Hongkong og politiske utspill verden over hvor de kinesiske lederne advares om å innskrenke de demokratiske rettighetene mennesker i Hongkong har hatt siden Storbritannia ga byen tilbake til Kina i 1999.