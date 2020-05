Avhengig av kollektivtransporten

Nyheter

Onsdag opplyste regjeringen at lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen og en hel skoleklasse kan være én kohort. Samtidig fjernes 1-metersregelen i skolen.

– Vi må jo få elevene fram til skolene. For at vi skal ha full åpning kreves det at veilederen også endres i kollektivtransporten. Nå må vi avvente og se hva som kommer ut av regjeringens pressekonferanse, sier fylkesutdanningssjef Erik Brekken.

Reglene er noe forskjellige for barneskolen, ungdomsskolen og de videregående skolene. På videregående oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand utenfor klasserommet når nivået er på gult. Det er 23 videregående skoler i fylket, og stor forskjell fra skole til skole både hva gjelder lokaler og hvor elevene bor i avstand fra skolene.

– Vi håper jo det ordner seg og det blir veldig godt om elevene kan møtes igjen til en mer normal hverdag, sier Brekken.

Om veilederen endres i kollektivtilbudet, tror Brekken også at de videregående skolene kan ha normal hverdag.

– I så fall må vi bruke noen dager på å tilrettelegge for det. Nå har vi lagt planer ut fra nåværende situasjon, men dette er jo noe vi har forberedt oss på. Så innen rimelig kort tid skal vi få til full åpning, sier Erik Brekken.