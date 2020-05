Sjokk, skuffelse og sinne etter Raudsand-vedtak

Nyheter

«Da kom sjokket! Formannskapet i Molde er i praksis totalt imot Raudsandprosjektet», skrev Per Olav Eidsæter, administrator av Facebook-gruppa «Vi som kjemper for industriarbeidsplasser innen resirkulering i Nesset» etter formannskapets vedtak tirsdag. Gruppa har per onsdag 732 medlemmer.