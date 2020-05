Kommunedirektøren vil bygge kulturskole på Haukås - ordføreren har andre planer

Nyheter

Hustadvika: Kommunedirektøren ønsker å bygge en ny kulturskole i Elnesvågen i tilknytning til nye Haukås skole. Kulturskolen har en kostnadsramme på 63 millioner kroner, og den kan stå klar til skolestart 2022. Men når forslaget legges fram for formannskapet torsdag vil det bli strid. Senterpartiet mener at kulturskolen må tas ut av Haukås skole og bygges for seg sjøl lenger inn i sentrum av Elnesvågen.