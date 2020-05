Nyheter

Eksperter mener Tangen kan bli inhabil

Nicolai Tangen etter planen få ansettelsesavtalen som oljefondssjef med Norges Bank vedtatt i hovedstyret. I en kronikk i Dagens Næringsliv påpeker tidligere hovedstyrevaramedlem i Norges Bank, jurist og økonom Gøril Bjerkan at Tangen kan bli inhabil når han skal treffe investeringsbeslutninger på grunn av sine koblinger til Ako-systemet.

Tangens habilitet ble ikke vurdert før ansettelsen 24. mars, noe DN skal ha fått bekreftet.

Bedre vær gir håp om historisk SpaceX-oppskyting

Ustabilt vær har truet med å utsette oppskytningen av SpaceXs første bemannede romferd. Nå har været lettet og oppskytningen kan trolig gå som planlagt onsdag kl. 22.32 norsk tid.

Det er 60 prosent sjanse for at det været blir bra nok til å gjennomføre oppskytningen, viser de siste værvarslene for Cape Canaveral i Florida. SpaceX og Nasa lover at sikkerheten til de to astronautene er første prioritet når landets første bemannede romferd på nærmere et tiår gjennomføres.

EU-kommisjonens gjenreisingsplan

Onsdag legger EU-kommisjonen fram sitt eget forslag om et gjenreisningsfond. Alle de 27 medlemslandene må slutte seg til planene for at de skal kunne gjennomføres.

Forhandlingene ventes å bli vanskelige. Krav om solidaritet fra hardt rammede land som Spania og Italia står imot nordeuropeisk uvilje mot å åpne lommeboka.

Valglovutvalget kommer med sin utredning

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) får overlevert Valglovutvalgets utredning om valgordningen. Utvalget har sett på alt fra inndeling av valgdistrikter og personvalg til juridiske problemstillinger rundt klageadgang.

Flertallet i utvalget skal blant annet ha samlet seg om en modell som innebærer at man beholder de 19 gamle fylkene som valgdistrikter, skrev Aftenposten i april. Et flertall skal også foreslå å senke sperregrensen fra 4 til 3 prosent. Det er en fordel for små partier.

Tysk plan for grenseåpning

Angela Merkels regjering kan onsdag komme til å godkjenne en plan om å åpne for turister fra 31 land – alle EU – og Schengen-landene, inkludert Norge, den 15. juni. Betingelsen er at den positive utviklingen av koronapandemien fortsetter.

Flere andre europeiske land sikter mot å åpne for turisme igjen og Italias utenriksminister har Luigi Di Maio omtalte 15. juni som «litt som en D-dag for turisme».