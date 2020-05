Senterpartiet vil ha totalgjennomgang av barnevernet

Nyheter

Forslaget kommer i forbindelse med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads (H) redegjørelse for situasjonen i barnevernet i Stortinget tirsdag.

Senterpartiet mener det er bekymringsfullt at det stadig kommer knusende rapporter med kritikk mot saksbehandlingen i barnevernet, og at 38 barnevernssaker er tatt inn til behandling i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Til nå er Norge felt i sju av disse.

Et uavhengig granskningsutvalg som får et bredt mandat til å foreta en helhetlig gjennomgang av barnevernet og fremme forslag til forbedringer, mener partiet derfor at er nødvendig.

– Mitt håp er at et granskningsutvalg som Stortinget stiller seg bak, kan føre til at både Storting og regjering og alle andre politikere både lokalt og sentralt, vil gi dette viktige feltet den politiske statusen det fortjener. Vi snakker her om noe så alvorlig som statens ansvar for de barna som den faktisk overtar omsorgen for, sier forslagsstiller og medlem av familie- og kulturkomiteen, Åslaug Sem-Jacobsen (Sp).