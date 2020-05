Høie advarer mot NIPT-test

Nyheter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) frykter alvorlige konsekvenser hvis Stortinget sier ja til å tilby NIPT-test til alle gravide.

– Dette er en test, på lik linje med alle andre tester, som vil gi svar. Men det er også en test med ganske store utfordringer, og den vil også gi mange falske positive svar, advarte Høie i Stortinget før avstemningen om bioteknologiloven tirsdag ettermiddag.

– Det vil være veldig mange gravide i Norge som gjennom NIPT-testen vil få beskjed om at de har et foster som trolig har utviklingsavvik, der dette ikke vil være tilfelle, sa han.

Ifølge Høie vil konsekvensen bli at mange gravide med positive svar vil måtte ta beslutning på usikkert grunnlag, eller ta fostervannsprøve eller morkakeprøve for å få flere svar. Slike prøver innebærer økt risiko for spontanabort, påpekte statsråden.

Han understreket samtidig at det ikke er grundig vurdert hvilke konsekvenser dette vil få.

– Dette er et spørsmål som ikke er faglig utredet, sa Høie.