Nyheter

Stortinget behandler bioteknologiloven

Stortinget behandler ny bioteknologilov. KrF og Sp har jobbet helt til siste slutt med å stanse opposisjonens endringer i bioteknologiloven. Utfallet er helt umulig å spå, uttalte helseminister Bent Høie mandag.

Debatten og voteringen skjer i en fullsatt stortingssal – med nyinstallerte pleksiglass til 225.000 kroner. Votering i saken er ventet i 15-tiden.

Stortinget behandler innstilling om Moria-barna

Stortinget skal tirsdag ettermiddag også behandle en rekke forslag fra opposisjonen om å bistå Hellas ved å ta imot flyktninger og migranter fra overfylte leirer. I fjor ba greske myndigheter Norge om å bidra til relokalisering av enslige mindreårige.

Minst 5.000 barn oppholder seg i den overfylte Moria-leiren på den greske øya Lesvos. Av disse er om lag 1.600 enslige.

Ti dagers landesorg i Spania

Ti dagers landesorg for pandemiens ofre innledes i Spania, den lengste i landets historie. Det skal flagges på halv stang, og kong Felipe skal delta under innledningen av sørgeperioden.

Over 28.600 personer har mistet livet i landet, som er blant de hardest rammede i verden.

Mulig forslag om nedtrapping av Orbans krisefullmakter

Det er ventet at regjeringen i Ungarn ventes å fremme et forslag om å avslutte statsminister Viktor Orbans vidtrekkende krisefullmakter. Orban sa selv i midten av måneden at han ville gi fra seg fullmaktene.

Krisefullmakten ble kraftig fordømt av opposisjonen og i utlandet, ikke minst fordi den ikke var tidsbegrenset. Orbán ble beskyldt for å utnytte koronakrisen til å tilrane seg mer makt.

Redningsplan for franske biler

Planen som skal berge Frankrikes bilindustri, legges fram. Finansminister Bruno Le Maire har opplyst at pakken skal bidra til økt bilsalg og at bransjen går over til en mer bærekraftig modell. Det innebærer støtte til kjøp av elbiler og biler med lavt CO2-utslipp.

I april var bilsalget i Frankrike 89 prosent lavere enn samme måned i fjor.

New York-børsen åpner gulvet for meglere

Børsen i New York åpner delvis det såkalte gulvet igjen, og dermed kan meglerne nok en gang jobbe fra innsiden av den tradisjonsrike bygningen. Mens lokalene har vært stengt, har handelen vært gjennomført elektronisk.