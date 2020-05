Nyheter

Rekonstruerer drap før jul i Hokksund

Politiet i Drammen rekonstruerte mandag kveld og natt til tirsdag drapet på Borgar Giil Andresen (74) i Hokksund. Ifølge Drammens Tidende nærmer politiet seg slutten av etterforskningen, og ønsker å rekonstruere hendelsene fra drapskvelden, der 74-åringen ble skutt og drept på åpen gate i Hokksund lille julaften i fjor.

Tre dager etter drapet ble en 59-åring mann i familie med avdødes enke pågrepet i Sverige og siktet for drapet. Han erkjenner ikke straffskyld.

364 registrerte koronatilfeller i Norge

Det var ved midnatt registrert 8.364 tilfeller av koronasmitte i Norge, viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet. Dette er en økning på 12 tilfeller siste døgn. De siste to dagene er økningen på 18 tilfeller.

I alt 40 personer får behandling på sykehus for covid-19-sykdom. Det var mandag registrert 235 døde som følge av sykdommen

Chile: Nesten 5.000 nye koronasmittede siste døgn

Chilenske myndigheter registrerte mandag 4.895 nye koronatilfeller, det meste på et døgn i landet så langt. 43 dødsfall er registrert i samme tidsrom.

Det totale antallet døde etter koronasmitte er dermed 761, og nesten 74.000 er smittede. Regjeringen har beordret nedstengning i hovedstaden Santiago, der 90 prosent av landets tilfeller er registrert.

USA framskynder innreiseforbud fra Brasil

Innreiseforbudet for reisende fra Brasil til USA vil nå tre i kraft allerede tirsdag kveld, to dager før først planlagt. Det kunngjorde Det hvite hus mandag, uten å gi noen ytterligere forklaring.

Søndag viste Trump-administrasjonen til at Brasil har nest flest registrerte koronatilfeller, og at innreiseforbudet vil forhindre ytterligere smittespredning i USA.

Irland uten nye koronadødsfall for første gang på ni uker

Irske helsemyndigheter registrerte mandag ingen nye dødsfall relatert til covid-19. Det er første gang siden 21. mars.

Det er en uke siden Irland, som har hatt 1.606 dødsfall og 24.698 påviste smittetilfeller, begynte å lempe på smittevernstiltakene som hadde vært på plass i nesten to måneder.

Lyon anker seriestans til toppdomstolen

Lyon mener det var feil å avlyse årets Ligue 1-sesong i Frankrike på grunn av koronautbruddet i april og anker beslutningen til topps i landets administrative domstol.

Klubben fikk fredag avslag på behandling av klagen av en domstol i Paris som henviste til Conseil d'Etat, Frankrikes høyeste administrative domstol, å avgjøre saken. Også Amiens, som står i fare for å rykke ned dersom ikke serien spilles ferdig, har varslet at de vil anke beslutningen inn for samme domstol.