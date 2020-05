Trafikkulykke i Julsundet

Nyheter

Det er 110-sentralen i Møre og Romsdal som melder at Molde brannvesen har rykket ut i retning Julsundet der det har kommet melding om ei trafikkulykke mandag ettermiddag. De melder at to biler i involvert i ulykka.

Politiet i Møre og Romsdal melder at ulykka har skjedd på fylkesveg 662 ved Julaksla.

– Trafikkulykke med to biler involvert, nødetatene er på stedet, veien blir stengt i en kort periode, skriver politiet.

Skadeomfanget er ukjent.

Vi kommer tilbake med mer