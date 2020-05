Jordras over vegen i Øksendal

Nyheter

(Driva) Politiet fikk klokka 17.40 mandag kveld melding om et stort jordskred som har gått ned Grytneslia og over fylkesveg 62 i Øksendal i Sunndal.

Melder, som skal ha vært blant de første på stedet, og så jordmassene komme, kunne opplyse at det til alt hell ikke var biler som var truffet. Politiet har fått opplyst at jordraset er rundt ti meter bredt. Ifølge brannvesenet er det store jordmasser som går over vegen.

.

Vegen er stengt

Det dannet seg raskt kø på begge sider av rasstedet. Vegtrafikksentralen kan ikke si noe om når vegen kan bli åpnet igjen. Entreprenør som har vært på stedet, ønsker at en geolog skal vurdere rasstedet før de begynner med opprydding slik at vegen kan åpne for trafikk igjen.